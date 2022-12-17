CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin eski Başkanı Murat Hazinedar'ın rüşvet çarkı deşifre oldu: Parsel parsel para almış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Çıkar amaçlı örgüt kurma", "Rüşvet" ve "İrtikap" suçlarından iki yıldır süren soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 3 kili tutuklanarak cezaevine gönderilirken operasyonun detaylarına ulaşıldı.

500 BİN DOLAR VERMEYİNCE RUHSAT ALAMADI

2017 yılında Beşiktaş ilçesinde inşaat yapmak isteyen Mert inşaat şirketi sahibi Hüseyin Gündoğdu'nun ruhsatı uzun süre onaylanmadı. Durumdan şüphelenen Gündoğdu belediyeye gittiğinde kendisine Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi ile görüşmesi söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, İş adamı yaptığı görüşmede ruhsatın onaylanması için Beltaş Vakfına bağış adı altında 500 bin dolar yatırması istendi. İş adamı talebi kabul etmeyince ruhsatı 8 ay boyunca onaylanmayarak rafa kaldırıldı.

RUHSAT VERMEMEK İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPTILAR

Yapışan şikayetler üzerine Beşiktaş Belediyesinde İçişleri Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldı ve soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'nin görevden alındı.

Görevden alınma işlemlerinden sonra Beşiktaş Belediyesinde inşaat ruhsat verme işlemleri normal bir şekilde işlemeye başlamasına rağmen Mert İnşaat Turizm Anonim Şirketinin inşaat ruhsatı başvurusunda hiçbir eksik olmadığı için inşaat ruhsatı verilmek istendiği, fakat bu kez Bediz Güvenkaya isimli belediye görevlisinin Hüseyin Gündoğdu'nun ruhsat onay işlemini engellemek için Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'ye bildirdiği belirlendi.

İddiaya göre Meclis üyeleri Celal Abbas Yılmaz ve İsmet Aslan'ın şikayet dilekçesi yazarak Hüseyin Gündoğdu'nun inşaat ruhsatının hazırlanmasını engellemeye çalıştıkları, itiraz dilekçesi üzerine Bediz Güvenkaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesine mevzuat yönünden herhangi bir aykırılık olmamasına rağmen, aykırılık varmış gibi yazılmasını personelden istediği, bu durumun yetkili personel Aylin Merih Akın tarafından yerine getirilmemesi üzerine başka birimde çalışan Tuncer Öztürk isimli şahısa farklı bir şekilde yazı yazdırarak gönderttiği ve müştekinin ruhsat almasını engellediği tespit edildi.