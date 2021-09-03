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CHP’li belediyeye mahalleliden yüksek gelen su faturası tepkisi

CHP’li belediyeye mahalleliden yüksek gelen su faturası tepkisi
03.09.2021 13:29
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Geçtiğimiz ay Antalya Manavgat'ta meydana gelen yangın nedeniyle bölge halkı büyük zorluk yaşamış, birçoğu evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Yangının izleri henüz silinmemişken vatandaş gelen su faturaları ile şoku yaşadı. Çoğu kişiye bin liranın üzerinde fatura gelirken duruma isyan eden Mahalle sakinlerinden Nazmiye Gül Erdoğan bugüne kadar en fazla 250 lira su faturası geldiğini belirterek, "Sanki Manavgat yangınını bizim musluğa bağlamışlarda yangını biz söndürmüşüz gibi bir hisse kapıldık" dedi.


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