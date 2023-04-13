CHP'li belediyelerin çökme siyaseti: AK Partili Sancaktepe Belediyesi'nin kurduğu konteyner kente çökmeye çalıştılar

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Partili belediyelerin hizmetlerini sahiplenmeye devam ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesine, AK Parti Sancaktepe Belediyesi tarafından konteyner kent kurulmuştu.

CHP'Lİ BELEDİYE, AK PARTİLİ BELEDİYENİN İCRAATINA ÇÖKTÜ

Bölgeden gelen bir videoda konteyner kentin girişine, CHP'li İstanbul Maltepe Belediyesi'nin afişinin asıldığı görüldü. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın adının yer aldığı afişte, "Dayanışma iyileştirir. Maltepe hep sizinle" yazısı dikkat çekti.

"KONTEYNER KENTİMİZE KENDİ AFİŞLERİNİ ASMIŞLAR"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, sosyal medya hesabından olaya tepki gösterdi. CHP'nin AK Parti belediyelerinin yaptığı hizmetlere çöktüğünü belirten Döğücü, "AK Partili belediyelerin yaptığı hizmetlere çökmek konusunda çok mahirler, İstanbul'da bununla mücadele etmeye alıştık. Ancak deprem bölgesinde böyle bir şey yapmak ayıptır, yazıktır. Sancaktepe Belediyesi olarak depremin ilk gününden beri Doğanşehir'deyiz. Orada yeni bir mahalle kurduk."

"Şimdi de konteyner kentimize kendi afişlerini asmışlar. Deprem bölgesinde hala yapılacak çok iş var. Keşke enerjinizi bir işin ucundan tutmak için harcasanız. Yaşadığımız bu olayı kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz." dedi.

BAKANLIĞIN YAPTIĞI YOLLARI KENDİLERİ YAPIYORMUŞ GİBİ GÖSTERİP 'TUTUKLASINLAR' DEDİ

Bu olay CHP'nin deprem bölgesindeki kirli çökme siyasetinin son halkası olarak kayıtlara geçti. Zira, Türkiye'nin felaketle boğuştuğu günlerde 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ahlak sınırlarını aşmıştı. Kılıçdaroğlu, depremin ilk gününden itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onarıma başlanılan Hatay Havalimanı'nı kendileri yapıyormuş gibi göstermeye çalışmıştı.

Kılıçdaroğlu, Hatay Havalimanı'nın ABB tarafından onarıldığını paylaştı ancak çalışmayı yapan ekibin İGA'ya bağlı olduğu ortaya çıkmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye personelinin depremde zarar görerek kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nın pistini onardıklarını Twitter hesabında yaptığı paylaşımla bildirdi. Fotoğraflar da paylaşan Yavaş'ın tweetini Kemal Kılıçdaroğlu alıntıladı.

"ABB ONARIYOR, GELSİN TUTUKLASINLAR"

Belediyenin onarım yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, bu felaket gününde siyaset yapmaya devam etti.

Daha önceki felaketlerde belediyelerin kendi başlarına yardım toplamalarının yasaklanmasına atıf yapan CHP Lideri, "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar." ifadelerini kullandı.

ONARIMI İGA'NIN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Daha sonra ise İGA (İstanbul Grand Airport) tarafından yapılan bir paylaşımda söz konusu onarımın ABB tarafından değil İGA tarafından yapıldığı ortaya çıktı.