CHP'li belediyelerde işçi kıyımı sürüyor! Zeydan Karalar yüzlerce kişiyi daha kovdu 06.12.2019 22:15

Yerel seçimlerin öncesinde ‘Hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacağız” diyerek namus sözü veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sözlerini unuttu ve seçimler biter bitmez vatandaşın ekmeğine göz dikti. CHP’li birçok belediyede işçi kıyımları sürerken son olarak Adana Büyükşehir Belediyesi’nden yeni kıyım haberleri geldi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yüzlerce işçiyi daha kapının önüne koydu. Adana’da işten çıkarılanların sayısı 3 bini buldu.