RAMAZAN İMSAKİYE
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CHP'li belediyede sokakları çöp sardı! Çiğli sokaklarında oluşan çöp yığınları toplanmayı bekliyor

CHP'li belediyede sokakları çöp sardı! Çiğli sokaklarında oluşan çöp yığınları toplanmayı bekliyor
16.04.2022 11:50

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Çiğli Belediyesine bağlı şirket Çibel AŞ ile Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube arasında süren toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanmasının ardından oluşan çöp yığınları kaldırılmayı bekliyor. Günlerdir kalan çöpler vatandaşları çileden çıkarmış durumda.

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Çiğli Belediyesine bağlı şirket Çibel AŞ ile Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube arasında süren toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanmasının ardından oluşan çöp yığınları kaldırılmayı bekliyor.

İlçede yaşayan vatandaşlar, çevreye kötü kokular yayılmasına neden olan çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi.

Çöp kamyonları, konteynerleri boşalttı ancak konteyner çevresine taşan çöpler, sokaklarda yığınlar oluşturdu.

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