CHP’li belediye Hatay'a susuzluk getirdi! İsmet Tokdemir'in yalanı böyle ortaya çıktı

Hatay Büyükşehir Belediyesi gerekli adımları atmadığı için kentteki su sorunu çözülemiyor. CHP'li milletvekili İsmet Tokdemir ise Reyhanlı Barajı ile ilgili asılsız iddialarda bulunarak algı operasyonuna girişti. A Haber CHP'li vekilin "baraj yok" algısını çökertti. Su yok denilen barajda 60 milyon metreküp su bulunuyor. Amik Ovası'nda 585 bin 160 dekar arazinin sulanmasını sağlayacak Reyhanlı Barajı geçtiğimiz yıl ekim ayında hizmete alınmıştı.

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi ilde yaşanan su sorununu çözemedi. Hatay'da yaz mevsiminin başında su sorunu yaşanmaya başladı. Soruna çözüm üretmeyen CHP'nin Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir skandal bir video çekti.

CHP'li Tokdemir Reyhanlı'da barak yok algısı oluşturmaya çalıştı. A Haber ekranla Reyhanlı Barajı'nı ekranlara taşıdı. Dev yatırımla baraj inşaa edilirken diğer taraftan artıma tesisleri de yapıldı.

Ancak CHP'li belediye bunları işletmeye bile alamadı. Hatay'da su sorunu almış başını giderken CHP'li vekil geçtiğimiz yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafında video konferans yöntem ile açılan barajı yok saymaya kalktı.

SU OLMAYAN BİR BÖLÜMÜNDE VİDEO ÇEKTİ

A Haber Reyhanlı'ya giderek barajı ekranlara taşıdı ve CHP'li vekilin iftirasını çürüttü. Reyhanlı Barajı Türkiye'de en uzun gövdesine sahip barajı. Devlet Su İşleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 7 baraj bütçesine denk gelen yatırım ile Türkiye'nin en uzun gövdesine sahip olan barajını inşaa etti. CHP'li vekil Reyhanlı Barajı'na gidip su olmayan bir bölümünde video çekip Reyhanlı Barajı'nın yapılmadığını iddia etti.

DSİ, CHP'Lİ VEKİLİ YALANLADI

Başkan Erdoğan'ın kandırıldığını söyleyip barajın içerisinden çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Devlet Su İşleri bu durumun kesinlikle doğru olmadığını, barajın tamamlandığını, 60 milyon metreküp su olduğunu ancak barajdaki suyun sulama kanalı eksikliği nedeniyle çiftçilere iletilemediğini söylüyor.

Başkan Erdoğan, Reyhanlı Barajı açıldığında yaptığı paylaşımla "Gençlerimize güçlü ve zengin bir Türkiye bırakmakta kararlıyız." şu ifadeleri kullanmıştı:

"Reyhanlı Barajı, Amik Ovası'nın taşkınlardan korunmasını ve sulanmasını sağlayacak, topraklarımızın bereketini artıracak önemli bir yatırımdır. Türkiye, dünyadaki kriz merkezlerinin tam göbeğinde yer almasına rağmen dimdik ayakta olmasını, birlik ve beraberliğin gücü yanında, her alandaki sağlam alt yapısına borçludur. Geçtiğimiz 18 yılın her günü, ülkemize ve milletimize eser kazandırdık. Gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirebilmeleri için büyük, güçlü ve zengin bir Türkiye bırakmakta kararlıyız."

Paylaşımda, Reyhanlı Barajı ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"200 bin dekar arazi taşkından korunacak. 480 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. 585 bin 160 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek. Ülke ekonomisine yıllık 450 milyon lira katkı sağlayacak. 21 milyon metreküp su baraja aktarılacak. 52 binden fazla kişiye ilave istihdam sağlayacak. Su depolama hacmi, ortalama 7 baraja denk. Amik Ovası'nı canlandıran ve su seviyesinin her geçen gün arttığı baraj, 52 kuş türüne ev sahipliği yapıyor."