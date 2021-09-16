CHP'li Başkan Vahap Seçer'den vatandaşa skandal sözler: Haddinizi bilin

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kahvehane ziyaretinde vatandaşlara hitap üslubu tepki çekti. Seçer, derdini dinlediği vatandaşın sözünü keserek, "Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hukunu bilsin." dedi.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kahvehane ziyaretinde vatandaşlara hitap üslubu tepki çekti.





BURAYA BELEDİYE BAŞKANI GELDİ



Seçer, derdini dinlediği vatandaşın sözünü keserek, "Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hukunu bilsin." dedi.



VATANDAŞIN SÖZÜNÜ KESİP OYUN OYNAYANLARI SUSTURMAYA ÇALIŞTI



Seçer, kahvehane ziyaretinde bir vatandaşın kendisine meramını anlattığı sırada müdahale ederek kibirli bir ses tonuyla ortamdaki gürültüyü susturma girişiminde bulundu.



"HERKES HADDİNİ BİLSİN"

Seçer'in "Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hukunu bilsin." sözleri büyük tepki çekti.