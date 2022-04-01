CHP’li Balıkesir Gömeç Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Pişkin rüşvet iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı

Yalova'da iki yıl önce ortaya çıkan ve CHP'li Başkan Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in yargılandığı yolsuzluk davası ile geçtiğimiz aylarda yine CHP'li Bilecik Belediyesi'nde 320 bin dolarlık rüşvet skandalının ardından, bu kez de Balıkesir'de rüşvet skandalı patlak verdi. Balıkesir'e bağlı Gömeç Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevlerini yürüten Hüseyin Gazi Pişkin, iddiaya göre bir firmaya iş yapan taşeron firmadan 50 bin TL rüşvet istedi.

RÜŞVET GÖRÜŞMESİ KAYDEDİLDİ

Rüşvet görüşmesini kayda alan şirket yetkilisi, jandarmaya giderek suç duyurusunda bulundu. Hemen harekete geçen jandarma, 22 Mart'ta Pişkin'i gözaltına alındı. İfadesi alınan Pişkin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İddialar hakkında inceleme başlatan İçişleri Bakanlığı, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için CHP'li Hüseyin Gazi Pişkin'i görevden uzaklaştırdı.

BELEDİYEDEN GÜLDÜREN PAYLAŞIM

Yaşanan skandal ve görevden uzaklaştırmanın ardından Gömeç Belediyesi sosyal medya hesabından, "Gömeç Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Hüseyin Gazi Pişkin, hakkında başlatılan soruşturmanın süresince İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Bugüne kadar yazılı ve görsel basında yapılan gerçek dışı haberlere mahal vermemek amacıyla kamuoyuna duyurulur" açıklaması yapıldı.

KONAK BELEDİYESİ'NDE 4 ÇALIŞAN 'RÜŞVET' İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Sabah'ta yer alan habere göre, İzmir'de, rüşvet alırken suçüstü yakalanan Konak Belediyesi'nde çalışan bir memur ile olayla ilgisi bulunduğu öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Konak Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nde görevli bir memurun, ruhsat almaya çalışan esnaftan rüşvet istediği şikâyeti üzerine soruşturma başlattı. Polis, soruşturma kapsamında takibe aldığı şüpheli Y.K.'yi, seri numaraları alınmış paraları rüşvet olarak esnaftan aldığı sırada suçüstü yakaladı. Olayla ilgisi bulunduğu öne sürülen belediyede görevli 3 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.