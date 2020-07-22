CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta memurları seyyar satıcıya zulmetti!

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta memurları 100.Yıl Caddesi üzerinde seyyar satıcılık yapan bir vatandaşı darbetti. Ortaya çıkan görüntülerde bir zabıtanın kafa attığı da görüldü.
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta memurları 100.Yıl Caddesi üzerinde seyyar satıcılık yapan bir vatandaşı darbetti.
6 ZABITADAN SERT MÜDAHALE
Ortaya çıkan görüntülerde Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 6 zabıtanın seyyar satıcıyı sıkıştırdığı ve darbettiği görüldü.
SEYYAR SATICIYA KAFA ATTI
Bir zabıtanın satıcıya kafa attığının görüldüğü videoda vatandaşların araya girmesine rağmen zabıtalar müdahaleye devam etti.