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CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan mikrofon kapatma skandalı!

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan mikrofon kapatma skandalı!
07.12.2020 23:44
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CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mikrofon kapatma skandalına tepki yağıyor. AK Parti Ankara Büyükşehir Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse meclise bir önerge vermek istedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş usulsüzce bu önergeyi okumasını kabul etmeyip Köse’nin mikrofonunun sesini kesti.


CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mikrofon kapatma skandalına tepki yağıyor. AK Parti Ankara Büyükşehir Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse meclise bir önerge vermek istedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş usulsüzce bu önergeyi okumasını kabul etmeyip Köse'nin mikrofonunun sesini kesti.
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