CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın zor anları!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın vasat belediyeciliği bir kez daha gözler önüne serildi... Göreve başladığı 2019 yılından beri kayda değer hiçbir işe imza atmayan ve ismi şaibeli belediyecik ile anılan Yavaş, katıldığı canlı yayında Ankara ile ilgili projeleri sorulunca zor anlar yaşadı ve geçiştirici bir cevap verdi.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katıldı.
Ankara ile ilgili projeler hakkında konuşan Mansur Yavaş, Altaylı'nın "Hep projeler var ama, gerçekleşen şey pek az" sözleri üzerine zor anlar yaşadı.
Eli ayağı birbirine dolandığı görülen Yavaş, Altaylı'ya "İhalesi yapılacak, projesi var. Neyse şimdi bulamadım" ifadeleriyle geçiştirici bir cevap verdi.