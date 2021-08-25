CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın zor anları!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın vasat belediyeciliği bir kez daha gözler önüne serildi... Göreve başladığı 2019 yılından beri kayda değer hiçbir işe imza atmayan ve ismi şaibeli belediyecik ile anılan Yavaş, katıldığı canlı yayında Ankara ile ilgili projeleri sorulunca zor anlar yaşadı ve geçiştirici bir cevap verdi.