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CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan için hesap vakti! Dokunulmazlıkları için komisyon kuruluyor

CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan için hesap vakti! Dokunulmazlıkları için komisyon kuruluyor
11.01.2023 16:17

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Son dakika haberine göre CHP'li milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili milletvekili Lütfü Türkkan hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlık komisyonu kurulmasına karar verildi.

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Anayasa Adalet Karma Komisyonu; CHP milletvekili Ali Mahir Başarır ve İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında dokunulmazlığın kaldırılması istemiyle hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.

Hazırlık komisyonunda, Emine Gözgeç, Ali Özkaya, İbrahim Halil Fırat, Abdullah Koç, Alpay Antmen bulunuyor.

NE OLMUŞTU?
Bingöl'de şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan hakkında hakaret ve etkili eylem suçlamasıyla fezleke hazırlanmıştı.

CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında da mahkeme heyetine hakaret, yargılamaya müdahale iddiasıyla fezleke düzenlenmiş dokunulmazlığının kaldırılması istenmişti.

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