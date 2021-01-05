CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'ndan muhtarla hayali telefon görüşmesi!

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu fena yakalandı. Kendisine gelen aramayı reddederek gerçekleştirdiği hayali görüşme sosyal medyanın gündemine oturdu. CHP'li Öküzcüoğlu açmadığı telefonun ucundaki hayali muhtara yapmayı planladığı projeleri anlatırken kameraya yansıyan görüntünün farkında değildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu fena yakalandı. Kendisine gelen aramayı reddederek gerçekleştirdiği hayali görüşme sosyal medyanın gündemine oturdu. CHP'li Öküzcüoğlu açmadığı telefonun ucundaki hayali muhtara yapmayı planladığı projeleri anlatırken kameraya yansıyan görüntünün farkında değildi.