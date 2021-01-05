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CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'ndan muhtarla hayali telefon görüşmesi!

CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'ndan muhtarla hayali telefon görüşmesi!
05.01.2021 18:31
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Muhtarla hayali telefon...
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Manisa'nın Alaşehir ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu fena yakalandı. Kendisine gelen aramayı reddederek gerçekleştirdiği hayali görüşme sosyal medyanın gündemine oturdu. CHP'li Öküzcüoğlu açmadığı telefonun ucundaki hayali muhtara yapmayı planladığı projeleri anlatırken kameraya yansıyan görüntünün farkında değildi.


Manisa'nın Alaşehir ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu fena yakalandı. Kendisine gelen aramayı reddederek gerçekleştirdiği hayali görüşme sosyal medyanın gündemine oturdu. CHP'li Öküzcüoğlu açmadığı telefonun ucundaki hayali muhtara yapmayı planladığı projeleri anlatırken kameraya yansıyan görüntünün farkında değildi.
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