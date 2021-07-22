CHP'li Adalar Belediyesi'nden skandal hareket! Kınalı ve Burgaz Ada’da kurban kesmek yasak! Çöplük kesim alanı olarak gösterildi

Kayıp atlar nedeniyle gündemden düşmeyen Adalar Belediyesi, Kınalı ve Burgaz Ada’da kurban kesimini yasaklarken Büyükada’da ise ayrılan alan yetersiz kaldı. Öte yandan çöplük alanı kurban kesim alanı olarak gösterildi.

Müslümanların kurban vazifesini yerine getirdiği şu günlerde maalesef Adalar'da kurban kesimi yapılamıyor. CHP'li belediye Burgaz Ada ve Kınalı Ada'da kurban kesimini yasakladı sadece kurban kesimi Büyük Ada'da yapılabiliyor. Büyükada'da yapılan yerse maalesef yetersiz.

Burası Kınalı Ada'da taş ocaklarının bulunduğu mevki burada bir çöplük var. Adalar Belediyesi ise bu çöplüğün bulunduğu noktayı kaymakamlığa kurban kesim alanı olarak sundu fakat kaymakamlıksa sağlık gerekçeleri dolayısıyla burayı kabul etmedi.

Adalar Belediyesi'nin Büyükada'da kurban kesim yeri olarak belirlediği alan sağlık koşullarını karşılıyor fakat yetersiz.

Vatandaşların A Haber mikrofonlarına söyledikleri:

- Maalesef kurban kesecek yer mevcut değildir.

- Eskiden kesiliyordu fakat şimdi yeni kanunlara göre belediyenin yer göstermesi lazım. Şu anda göstermedi.

- Adaya hayvan getiremiyoruz. Getirsen bile kesemiyorsun. Seni büyük adaya mahkum ediyorlar. Git kurbanını orada kes ama hijyen yok bir şey yok. Ben nasıl muhafaza edeceğim bu sıcaklarda.

- İki senedir bize müsaade edilmiyor kurban kesmemize. Çok çileler çekiyoruz. Başka yerde kesmek zorunda kalıyoruz.