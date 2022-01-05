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CHP'den son durum... Eyüpsultan’da İETT otobüsü arızalandı, trafik felç oldu

CHP'den son durum... Eyüpsultan’da İETT otobüsü arızalandı, trafik felç oldu
05.01.2022 15:47

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İstanbul Eyüpsultan’da seyir halinde olan İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Yolcuların indiği otobüsün durduğu şerit trafiğe kapanırken, cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. CHP'li İBB, İETT'lerin bütün bakım ve onarım ihalelerini CHP'li Milletvekili Özgür Karabat'a korkunç bir meblağ karşılığında vermişti

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Son zamanlarda yaşanılan arızalar ile sıkça gündeme gelen İETT otobüslerinde yaşanan arızalara bir yenisi daha eklendi.

Dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Kemerburgaz'da Abdülhamit Han Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza meydana geldi.

Arıza nedeniyle gidemeyen İETT otobüsü yolun ortasında kaldı.

Arızanın akşam mesai çıkış saatine denk gelmesiyle, cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Bir süre cadde üzerinde duran otobüsteki yolcular daha sonra otobüsten indirildi.

Cadde üzerinde oluşan trafik ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İETT'NİN ÇÖKMESİNİN NEDENİ CHP VURGUNU

İBB, CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye 14 ihale vermiş, söz konusu ihalelerin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu ortaya çıkmıştı.

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