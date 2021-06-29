'CHP'den Saadet'e hepsi HDP sayesinde ayakta' Terörist Mustafa Karasu'dan Millet İttifakı'na mesaj!

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu, yayınladığı videoda muhalefet partilerinin gücünü HDP'den aldığını ileri sürdü ve halkı ayaklanmaya çağırdı. Millet İttifakı'nın nasıl Kandil'e esir olduğunu adeta ifşa eden Karasu, "CHP'sinden, Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişiyle oldu. On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir" dedi.

Türkiye'nin Irak'ın Kuzey'inde gerçekleştirdiği operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu yayımladığı video ile Kuzey Irak'taki operasyonlarla HDP'ye yönelik kapatma davası arasında ilişki kurarak Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gücünü sorguladı.





"HDP OLMASAYDI CHP'DEN SAADET'E KADAR HİÇBİRİ AYAKTA KALAMAZDI"

Karasu, "HDP'ye selam veren bile düşman görülüyor. Şimdi yapılması gereken bu iktidarı yerle yeksan etmektir. Kemal Kılıçdaroğlu linç edilmek istendi, Meral Akşener linç edilmek istendi. CHP'sinden Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişiyle oldu. On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir. Sedat Peker bile sallıyor" ifadelerini kullandı.