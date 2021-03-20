CHP'den İstanbul Sözleşmesi eylemi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde CHP'nin organize ettiği eylemde toplanan bir grup, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki gösterdi. Gösterici gruplara bazı CHP milletvekilleri ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi.

Türkiye, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmaması ve yürürlükte kalması için düzenlenen eylemde, "Kararı geri çek sözleşmeyi uygula, kadınlar boyun eğmeyecek" pankartları açıldı.

Yapılan konuşmalarda, İstanbul Sözleşmesi'nin kadınları koruduğu iddia edilerek, sözleşmenin kaldırılmasının kabul edilmeyeceği belirtildi.

BU BİR CHP ORGANİZASYONUDUR

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Parti Meclis Üyesi Gökçen Gökçe ile bazı kadın dernekleri ve siyasi parti temsilcileri de eyleme katılarak gruba destek verdi.

Bazı gruplar da LGBT bayrakları ve şemsiyeleri açtı.

Eylem bittikten sonra polisin, dağılmaları yönünde uyarıda bulunduğu grup, ara sokaklarda toplanıp bir süre daha slogan attı.

Grup, daha sonra dağıldı.