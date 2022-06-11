CHP'den dev hizmet! Teşvikiye'de köpek heykeli açtılar

Türkiye yerli ve milli teknoloji hamlesi için dev atılımlar yaparken CHP'nin yaptığı tek şey ise heykel açmak. Bunun son örneği de Şişli'de yaşandı. CHP'li Şişli Belediyesi Teşvikiye Mahallesi'nde Tommy isimli köpeğin heykelini açtı.