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CHP'den dev hizmet! Teşvikiye'de köpek heykeli açtılar

CHP'den dev hizmet! Teşvikiye'de köpek heykeli açtılar
11.06.2022 17:23

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Türkiye yerli ve milli teknoloji hamlesi için dev atılımlar yaparken CHP'nin yaptığı tek şey ise heykel açmak. Bunun son örneği de Şişli'de yaşandı. CHP'li Şişli Belediyesi Teşvikiye Mahallesi'nde Tommy isimli köpeğin heykelini açtı.

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CHP'li Şişli Belediyesi, Teşvikiye Mahallesi'nde heykel açılışı yaptı.

SOKAK KÖPEĞİNİN HEYKELİNİ DİKİP, KURDELE KESTİLER
10 Mart'ta hayatını kaybeden sokak köpeği Tommy'nin heykelini yapan belediye, açılışta kurdele kesmeyi de ihmal etmedi.

Açılış törenine, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve çok sayıda mahalleli katıldı.

Başkan Keskin son olarak, törene katılan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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