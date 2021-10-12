CHP'den 9 ilde KHK buluşması: Terör örgütleri FETÖ ve PKK'yı devlete döndürmek için seferber oldular

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sözüm söz, KHK ile görevden alınan, işine son verilen herkesi görevine iade edeceğim" açıklamasında bulunarak vatan haini terör örgütleri FETÖ ve PKK'yı devlet kadrolarına almayı vaad etmişti. Haziran ayından beri 35 ilden KHK’lılarla bir araya gelen CHP'nin 9 ilde daha KHK buluşması yapacağı öğrenildi.