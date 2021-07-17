CHP’den 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'a büyük saygısızlık

Ankara'da Gölbaşı Belediyesi'nin CHP'li belediye meclis üyelerinin; FETÖ'nün darbe girişimi sırasında cuntacılar tarafından başından vurularak yaralanan eski Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gazi Turgut Aslan'ı protesto ettiği ortaya çıktı. Saygısızlığa tepki gösteren AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman Karaaslan, "Darbeyi TV'den izleyen CHP Genel Başkanının partisinin meclis üyelerine yakışan da meclise girmemekti" dedi.

Gölbaşı Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyelerinin; Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında cuntacılar tarafından başından vurularak yaralanan Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gazi Turgut Aslan'ı protesto ettiği ortaya çıktı.







Turgut Aslan; 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümü kapsamında Gölbaşı Belediye Meclis toplantısına katıldı. CHP'li Meclis üyelerinin Turgut Aslan'ın konuşması sırasında Gölbaşı Belediye Meclis Salonu'na girmediği öğrenildi.



AK Parti Gölbaşı Belediye Meclisi Grup Başkanvekili ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman Karaaslan, CHP'li Meclis üyelerini kınadı.



Osman Karaaslan, Turgut Aslan'ın Gölbaşı Belediye Meclisi'ne yapacağı konuşma öncesinde CHP'li üyelerin salonu terk ettiğini söyledi.

Karaaslan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gölbaşı Belediye Meclisimizde konuk ettiğimiz 15 Temmuz gecesi kahramanlarımızdan Sayın Turgut Aslan'ı protesto ederek Meclis Salonuna girmeyen CHP'li meclis üyelerini kınıyorum. Darbeyi TV'den izleyen CHP Genel Başkanının partisinin meclis üyelerine yakışan da meclise girmemekti" dedi.

"15 TEMMUZ'DA HİÇBİR ETKİNLİK DÜZENLEMEDİLER"

Osman Karaaslan şunları söyledi: "CHP'li Büyükşehir belediyesi 15 Temmuz'dan bir gün önce 14 Temmuz gecesi spor zirvesi adı altında gençlik parkında konser düzenlemişti ama 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik düzenlemeyerek 15 Temmuz'un milli birlik ve beraberlik ruhuna ters düştüler"



Osman Karaaslan; 15 Temmuz'da otobüsleri ücretsiz yapmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 14 Temmuz gecesi de "Başkent Spor Zirvesi" adı altında Gençlik Parkı'nda konser düzenlediği öğrenildi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı konserde Selçuk Balcı ve Musa Göçmen Orkestrası sahne aldı.



ASLAN: "TARİH GÖLBAŞI HALKINI ALTIN HARFLERLE YAZACAKTIR"

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gazi Turgut Aslan, Gölbaşı Belediye Meclis toplantısında konuşma yaptı.



Turgut Aslan, "Sizler sadece bu meclisin üyeleri değil, 15 Temmuz 2016 günü hain darbe kalkışmasında bu ilçe sınırları içinde işgal edilen TRT binası ve Türksat binası ile acımasızca uçaklarla bombalanan Özel Harekat Binası'na tereddüt etmeden koşarak giden ve çıplak elleriyle, silahlı hainlere direnip, gerek şehit, gerek gazi olmayı göze alarak hainleri etkisiz hale getiren Kahraman Gölbaşı halkının birer temsilcilerisiniz.

Gölbaşı halkının feraseti ile ilk kurtarılan kurum olan TRT binası, mücadele eden tüm birimlere büyük bir moral ve inanç aşılamıştır. Bu nedenledir ki tarih Gölbaşı halkını altın harflerle yazacaktır. Ben de kalkışmanın sinyallerini aldığımda, derhal hainlerin üs olarak kullandığı Jandarma Genel Komutanlığına geçtim. Kapıda derdest edildim.

Korumamı şehit ettiler. Benim de kafama iki el ateş ederek öldü diye bıraktılar. Beni bulduklarında Kelime-i Şehadet getiriyormuşum. İşte şimdi dimdik huzurunuzda, milletimin devletimin emrindeyim. Ancak ve ancak Allah'ın dediği olur. Beni buraya davet edip bu fırsatı verdiğiniz için başta Sayın Başkanım ve değerli yardımcıları olmak üzere hepinize şükranlarımı sunuyor, Meclisinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.



Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Hoş geldiniz şeref verdiniz. Bizi onurlandırdınız. Kısa ve öz konuşacağım. Bu vatanda sizin gibi yiğit evlatlar olduğu sürece ne bu bayrağı indirecekler ne bu ezanı dindirecekler ne bu vatanı kimse bölemeyecekler" ifadelerinin kullandı.

Tören, Ramazan Şimşek'in Turgut Aslan'a Bayrak ve Kuran-ı Kerim sunumu ile son buldu.