CHP’deki taciz ve tecavüz skandallarına sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki yağıyor!

CHP özellikle İstanbul teşkilatındaki taciz ve tecavüz iddiaları ile gündemi meşgul ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandalları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla suçlanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise durum karşısında adeta üç maymunu oynuyor. Taciz ve tecavüz skandallarına en ufak bir ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu’na sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Vatandaşlar, “Tecavüzleri Örtme Kemal” etiketiyle CHP’deki skandallara ilişkin paylaşım yaparken Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessiz kaldığı o taciz ve tecavüz skandalları...