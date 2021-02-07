CHP’deki taciz ve tecavüz olaylarına üç maymunu oynayan Canan Kaftancıoğlu’na vatandaştan sert tepki: Her şeyi örtbas etmekte ustasınız

CHP’de son günlerde ortaya çıkan taciz ve tecavüzlere karşı üç maymunu oynayan İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu vatandaştan büyük tepki aldı. "Taciz ve tecavüz olaylarına bir tepkiniz olacak mı?" diyen vatandaşa "Ben gösterdim dikkatli takip edin" diyen Kaftancıoğlu, "Siz her şeyi örtbas etmekte ustasınız. 12 olay yaşandı bir tanesine sesiniz çıkmadı. Maltepe'de yaşanan olayda tacizci kankanızdı" cevabını aldı.

CHP'de taciz ve tecavüz olayları her geçen gün artarken, partililer yaşananlara sessiz kalıyor. Gündemi değiştirmek için bu iddiaların ortaya atıldığını söyleyen bazı CHP'li vekillere de tepki yağıyor. Son bir vatandaş yaşanan skandallarla ilgili sorduğu sorularla CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na zor anlar yaşattı.

"HERKESİN TEPKİSİ OLMASI LAZIM"

"Taciz ve tecavüz olaylarına bir tepkiniz olacak mı?" sorusuna Kaftancıoğlu, "Herkesin tepkisi olması lazım. Tepki kadın kim olursa olsun, nerede mağdur olursa olsun anında gereği yapılır ve o kadının yanında olunur." cevabını verdi.

"Madem bu kadar duyarlısınız neden sosyal medya hesabınızdan tepki göstermediniz?" sorusuna da "Ben gösterdim dikkatli takip edin." diyerek cevap verdi.

"TACİZCİ KANKANIZDI"

Vatandaş bu cevaptan sonra Kaftancıoğlu'na, "Siz her şeyi örtbas etmekte ustasınız. 12 olay yaşandı bir tanesine sesiniz çıkmadı. Maltepe'de yaşanan olayda tacizci kankanızdı." diyerek tepkisini dile getirdi.

KAFTANCIOĞLU, CİNSEL TACİZ KONUSUNDA İKİYÜZLÜ!

Canan Kaftancıoğlu; Ensar Vakfı'nda yaşanan cinsel istismar olayının ardından "Ensar Vakfı kapatılsın" ifadelerini kullandı.

Aynı Canan Kaftancıoğlu; İstanbul İl Başkan Yardımcıları, ilçe başkan yardımcısı ve gençlik kolları başkanının karıştığı cinsel taciz ve saldırı olayları karşısında suskun kaldı ve mağdurun travmasını katlayarak artıracak işler yapılmaması gerektiğini söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal; Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirdi ve "İkiyüzlü yaklaşımlarla 'kadına şiddet' konusunda da yol alınamaz" dedi.

KAFTANCIOĞLU; CHP'DEKİ CİNSEL TACİZ VE SALDIRI OLAYLARINA SUSKUN!

Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K. cinsel saldırı suçundan tutuklandı. U.K. hakkında 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A.'nın, parti üyesi 20 yaşındaki D.A.'ya cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.

Avcılar İlçe Teşkilatı'nın eski üyesi Özlem Hanelçi de; CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları olan Yasin I. ve Özgür A.'nın farklı tarihlerde ahlaksız tekliflerine maruz kaldığını açıkladı.

CHP Esenler İlçesi Başkanlığı eski İlçe Başkan Yardımcısı gazeteci Hüseyin Koç da, Esenler'de CHP'li kadınların partililer tarafından sık sık tacize uğradığını iddia etti. Hüseyin Koç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu utanç verici olayları örtbas etmekle suçladı.

AKSAL: "KENDİ TECAVÜZCÜLERİ OLUNCA OLAYI ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYOR"

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu'nu eleştirdi ve "Tecavüzden tutuklanan CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı'nı protesto etmek isteyenlere Canan Kaftancıoğlu izin vermemiş. Her fırsatta kadın hakları konusunda ahkam kesenler, söz konusu kendi tecavüzcüleri olunca olayı örtbas etmeye çalışıyor" dedi.