CHP'deki 25 milyon liralık rüşvet krizi sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, iddialar ile ilgili müfettiş görevlendirdi. Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP’li 3 belediye meclis üyesi hakkındaki ‘25 milyon lira rüşvet istedikleri’ iddiasıyla ilgili yaptığı suç duyurusunda geçen delilleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edeceğini açıklamıştı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklama yapan ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Sinan Aygün'ün pazartesi günü geniş bir basın toplantısı yapacağını ve çok önemli belgelerle önemli açıklamalar yapacağını açıkladı.
CHP'deki 25 milyon liralık rüşvet skandalıyla ilgili flaş açıklama: Sinan Aygün pazartesi basın toplantısı yapacak21.12.2019 13:48
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- CHP'deki 25 milyon liralık rüşvet skandalıyla ilgili flaş açıklama: Sinan Aygün pazartesi basın toplantısı yapacak
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