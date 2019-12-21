CHP'deki 25 milyon liralık rüşvet skandalıyla ilgili flaş açıklama: Sinan Aygün pazartesi basın toplantısı yapacak 21.12.2019 13:48

CHP'deki 25 milyon liralık rüşvet krizi sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, iddialar ile ilgili müfettiş görevlendirdi. Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP’li 3 belediye meclis üyesi hakkındaki ‘25 milyon lira rüşvet istedikleri’ iddiasıyla ilgili yaptığı suç duyurusunda geçen delilleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edeceğini açıklamıştı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklama yapan ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Sinan Aygün'ün pazartesi günü geniş bir basın toplantısı yapacağını ve çok önemli belgelerle önemli açıklamalar yapacağını açıkladı.