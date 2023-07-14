CHP'de yeni kriz... Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'geri zekalı' yakıştırması

Değişim sancıları çeken CHP'nin İstanbul ayağındaki kaos katlanarak büyüyor. Başrolde yine Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu var. Daha önce 'Aptal - şizofren' ve 'Profil' gerilimiyle gündeme gelen ikili yine birbirini hedef aldı. CHP İstanbul ilçe başkanlarıyla bir araya gelen İmamoğlu, kendisine 'profil' ayarı veren Canan Kaftancıoğlu'na yönelik "Erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum” ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu, cephesinden Ekrem İmamoğlu'na 'aptal - şizofren' kavgasına anımsatan bir yanıt geldi. Canan Kaftancıoğlu, kendisini hedef alan Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı bir biçimde 'geri zekalı' yakıştırmasında bulundu, "Olduğu kadar zekasını konuşturmayı denese başarılı olur" dedi.