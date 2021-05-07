CHP'de tecavüz zelzelesi! 62 yaşındaki Kale ilçe başkanı 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı!

CHP'de tecavüz zelzelesi! 62 yaşındaki CHP Malatya Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı. Skandalın ortaya çıkmasından çekinen tecavüzcü başkanın, çocuğun ailesine sessiz kalmaları için yüklü miktarda para verdiği de iddia edildi. Olayla ilgili son gelişmeleri A Haber muhabiri Fırat Öztürk aktardı. Öztürk, "Olayla ilgili CHP Malatya İl Başkanlığı’ndan ilçe başkanlığından herhangi bir açıklama yok. Süleyman Karabulut’a da ulaşılamıyor” dedi.

CHP'de ardı arkası kesilmeyen taciz ve tecavüz vakalarına bir yenisi daha eklendi. CHP'li Veli Ağbaba tarafından göreve getirildiği öğrenilen CHP Kale İlçe Başkanı 62 yaşındaki Süleyman Karabulut'un 16 yaşındaki Berivan isimli bir kız çocuğunu hamile bıraktığı ve bu olayın kapatılması için ailesine para verildiği iddia edildi.

CHP SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

A Haber muhabiri Fırat Öztürk, tecavüz olayına dair son dakika gelişmelerini Kale ilçe başkanlığı binasının önünden aktardı. Öztürk, "Hala bir açıklama yok, CHP sessizliğini koruyor" dedi. Öztürk, "Kale CHP İlçe Başkanı Süleyman Karabulut 16 yaşındaki Berivan isimli bir genç kıza tecavüzde bulunduğu iddiası var. Ve bu tecavüz sonrasında da Berivan isimli kız çocuğu, çocuk dünyaya getirdi. Detaylar bir TV programında ortaya çıktı. Berivan'ın resmi olarak evlendiği kişi açıkladı, 'biz evlendiğimizde 6 aylık hamileymiş' iddiasında bulundu ve çocuğun kendinden olmadığını söyledi." dedi.

TECAVÜZCÜYE ULAŞILAMIYOR

Fırat Öztürk, "Veli Ağbaba tarafından, CHP Malatya il ve ilçe başkanlığından herhangi bir açıklama yok ve Süleyman Karabulut'a da ulaşılamıyor. Buradaki vatandaşlarla görüştüğümüzde özellikle bu ilçenin bu tür durumla anılması çok zorlarına gittiğini belirtiyorlar ve bir an önce olayın aydınlatılmasını ve şahsın emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmasını istiyorlar" şeklinde konuştu.

Bir TV programına katılan Berivan isimli gencin kocası Erdal Berivan'ın evlenmeden daha önce hamile olduğunu aktardı.

Berivan'ın kız arkadaşı ise telefonla yayına bağlanarak, Berivan'ın kendisine bu olayı anlattığını ve Süleyman diye birinin hamile bıraktığını iddia etti.

İstanbul-Çerkezköy'de yaşayan 35 yaşındaki Erdal Taşdemir, sosyal medyada tanıştığı ve 5 ay sonda evlendiği o zaman 16 yaşında olan B.Ç.'nin evlenmeden önce başkasından hamile kaldığını evlendikten sonra öğrendiğini anlattı. Erdal Taşdemir, eşinin bir süre sonra evden kaçarak başka sevgilisinin yanına gittiğini söyledi.

"BANA ÇOCUĞUN BABASININ SÜLEYMAN K. OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

2018 yılında Malatya'da bir yurtta kalan ve 16 yaşında olan Berivan İle Sosyal medya üzerinde tanıştıklarını söyleyen Erdal Taşdemir, "Sosyal medyada 5 ay konuştuk. 6 aylık hamileymiş, ben hamile olduğunu bilmiyordum, yaşını da bilmiyordum. Bana çocuğun babasının Süleyman K. olduğunu söyledi. Daha sonra başka sevgilisiyle kaçtı. Beni dolandırdı, benden olmayan çocuğu üzerime kaydettirdi, ondan kurtulmak istiyorum, boşanmak istiyorum. Üzerimden çocuğun komple alınmasını istiyorum." ifadelerini programda ileri sürdü.

"ANNEYE "10 BİN TL PARA ALDI" SUÇLAMASI"

Programdaki iddiaya göre genç kızın yetiştirme yurdunda kalırken hamile kaldığı ileri sürüldü.

Süleyman K. ile kızın annesinin komşu oldukları ileri sürüldü. Kızın annesinin de Süleyman K.'dan 10 bin TL para aldığı da program da iddia edildi. Kızın annesi böyle bir iddiayı kabul etmedi.

Erdal Taşdemir, Malatya'ya gelerek Berivan'ı yetiştirme yurdundan alarak mahkemeye yaşını büyütmeye annesi ile birlikte gittiklerini de ileri sürdü.

ODA ARKADAŞI CANLI YAYINDA ANLATTI

Malatya Kız Yetiştirme Yurdunda B.Ç. ile bir hafta oda arkadaşlığı yapan genç kız ise canlı yayına bağlanarak, "Berivan'ı bebeğin babası Süleyman diye birisi demişti. Hatta 'Annem olayı kapatmak için para felan aldı' demişti." ifadelerini kullandı.