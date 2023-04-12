6+1'li koalisyonun pazarlıklar sonucu adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Adaylık sonrası şimdi de liste krizi patlak verdi.

Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar CHP listesinden girme kararı aldı.

TEPKİ ÇEKEN İSİMLER LİSTELERDE

Hem CHP hem de İYİ Parti listelerinde FETÖ'den PKK yandaşlığına kadar çok sayıda sicili kabarık isim yer aldı.







SADULLAH ERGİN KRİZİ ÇIKTI "ERGENEKON VE BALYOZ KUMPASLARININ ADALET BAKANI"

Öte yandan CHP'lilerin "Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı" diyerek tanımladığı DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP tarafından Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesi büyük tepki çekti.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Kılıçdaroğlu 2010 yılındaki bir grup konuşmasında Ergin'e ağır ifadelerle yüklenmişti. Kılıçdaroğlu, büyük laflar ederek "Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti.





2014 yılına geldiğinde ise Kılıçdaroğlu, Ergin'e yönelik eleştirilerini artırdı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, "Hatay, ne Beşir Atalay'a ne hakimlere baskı kuran Sadullah Ergin'e boyun eğmeyecek!" mesajını paylaştı.







Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesi CHP'deki eylem ve söylem uyuşmazlığını da net bir şekilde açık ederken tabandan tepkiler yükseldi.

CHP'Lİ SALICI TABANININ SESİNİ KESMEYE ÇALIŞTI

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ışığında CHP Genel Merkezi'nden dikkat çeken bir 'Sadullah Ergin' çıkışı geldi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, "Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür" ifadelerini kullanarak parti tabanını sesini bastırıp Ergin'e arka çıkmaya kalktı.





ERGİN: CHP'YE SİTEM EDİLMESİN

Ergin ise "CHP'ye sitem edilmesini doğru bulmam. Seçimlere 33 gün kaldı, bu süreyi seçimin kazanılması için harcamak lazım" dedi.



CHP'nin Sadullah Ergin'e, Sadullah Ergin'in CHP'ye sahip çıkan sözleri sahnelenen kişiliksiz siyaseti de açık ederken tabanın ve bazı CHP'lilerin tepkileri ise dinmedi.

BOMBA KULİS

Peki Sadullah Ergin CHP listelerinden çıkarılacak mı? CHP'li bazı isimlerin Ergin'in adaylığına karşı açıklama yapacağı iddia edildi.

Son gelişmeleri ve kulis bilgileri A Haber Ankara Editörü Özkan Özcan'ın aktardı;

"CHP'nin SK'ya sunduğu liste parti içini karıştırmış durumda. Sadullah Ergin'in Ankara 1. Bölge 4. Sıradan aday gösterilmesi büyük bir krize neden oldu. CHP'liler Sadullah Ergin'in listelerde olmasına isyan etti. CHP'li seçmenler Çankaya bölgesinden en düşük oyu vereceklerinin altını çiziyor.

CHP'YE OY VERMEYECEKLERİNİ AÇIKLAYACAKLAR

Yaşar Okuyan'ın içinde olduğu bir grup CHP'ye oy vermeyeceğini açıklayacak. Bunu bu hafta deklare etmesini bekliyoruz.

LİSTEDE ÇIKARILACAK MI?

Ankara kulislerinde konuşulan son durum ise Sadullah Ergin'in listelerden çıkarılmayacağı yönünde. Bunun nedeni ise Kemal Kılıçdaraoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı desteğine karşılık DEVA'ya listelerden yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun Sadullah Ergin ile ilgili bir adım atması durumunda DEVA Partisi mensupları Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğini belirtiyor. CHP'li Oguz Kaan Salıcı kararlarının arkasında olduğunu altını çizerken Sadullah Ergin ise CHP'ye yüklenmenin anlamsız olduğunu tasarrufun DEVA'da olduğunu söyledi."