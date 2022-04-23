CHP’de ‘’rant ve yolsuzluk’’ tartışması! CHP’li Serdar Aksoy A Haber’de tek tek anlattı

CHP'li isimlerin karıştığı 'vurgun ve rant' iddialarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. CHP'li Menemen Belediyesine yönelik yürütülen "zimmet ve irtikap" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında geçen yıl tutuklanan ve 7 ay tutuklu kalan CHP'li Serdar Aksoy ile CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan birbirlerine girdi. Serdar Aksoy, Tuncay Özkan'ın 2019 yerel seçimlerinden sonra yanında bir milletvekiliyle belediye binasına gelerek "iki biri asansör (AND) biri medya (Güneş) olmak üzere iki firmayla sözleşme yapılmasını istediğini, bunun da genel başka Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı” olarak sunduğunu iddia etti. Aksoy ve Özkan arasında yaşanan video savaşlarının ardından Aksoy, A Haber'e özel açıklamalar yaparak olayın detaylarını anlattı.