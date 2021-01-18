CHP'de Muharrem İnce paniği! CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: Parti kurmasını istemeyiz

Son dakika haberi... CHP'nin eski Milletvekili ve 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni parti hazırlığı CHP'de panik yarattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Muharrem İnce’nin partiden ayrılmasını ve parti kurmasını istemeyiz" dedi.
CHP'nin eski Milletvekili ve 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni parti hazırlığı CHP'de panik yarattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Muharrem İnce'nin partiden ayrılmasını ve parti kurmasını istemeyiz" dedi.