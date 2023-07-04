CHP'de koltuk kavgası: Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçiyor! "Değişim..."

Seçimlerden ağır hasarla çıkan Cumhuriyet Halk Partisinde başlayan koltuk kavgası iç savaşa dönüşüyor!

İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU KAVGASI

Kemal Kılıçdaroğlu ile 'Değişim' çıkışı yapan Ekrem İmamoğlu arasındaki kavga son dönemde iyice şiddetlendi.

KARŞILIKLI RESTLEŞTİLER

Ekrem İmamoğlu'nun "Genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.

İMAMOĞLU'NUN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞINA 'KAPTAN BENİM' RESTİ

CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na 'haddini bil' mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.

İL BAŞKANLARI ÜZERİNDEN MESAJ VERİLDİ

Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin birbirlerini hedef almasının yanısıra son olarak il başkanları üzerinden restleşme yaşandı.

Genel Merkez tarafından 'Genel Başkan'ın yanındayız' konulu deklarasyonun imzalanmasına önce karşı çıkan il başkanları daha sonra 'bir şekilde' ikna edilerek Kılıçdaroğlu lehine imza verdi.

81 il başkanının metninde yer alan ifadede "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır." ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu hedef alındı.

İMAMOĞLU REST ÇEKTİ: 4 İL BAŞKANI YAZDI

İl başkanlarının imza kararı ile eş zamanlı olarak Ekrem İmamoğlu bir kez daha 'değişim' çıkışı yaparak söz konusu metni 4 il başkanının yazdığını savunarak Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun bayramdan önce yaptığı ve "16'lı masa kuracağım" dediği toplantıyı işaret ederek, "Salı günü yapılan grup toplantısı, benim beklentilerimi karşılamadı." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: KAYBETME DENEYİMİM YOK

Aynı toplantıda yöneltilen "Sizden bu genel başkan değişmeli ifadesini duymuyoruz. Değişim talebinize genel başkanlık dahil mi? Siz bir siyasi partinin genel başkanı olsanız kaç genel seçim kaybettiğinizde bırakırsınız?" şeklindeki soruya ise İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun seçim kayıplarına gönderme yaparak yanıt verdi.

İmamoğlu, "Biraz iğneli bir soru olsa da, kişisel seçimlerim itibariyle kaybetme deneyimim olmadığı için sorunuza cevap veremeyeceğim" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SALVOLAR: İŞİNE BAK

Aynı günün akşamına ise CHP yandaşı TELE1'e konuk olan Kılıçdaroğlu da yine Ekrem İmamoğlu'na göndermeler yaparak "İstanbul'a odaklan işine bak" dedi. Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" diyerek Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha 'koltuğu unut' mesajı verdi.

İMAMOĞLU 18 İLÇE BAŞKANINI İLE GİZLİ TOPLANTI YAPTI

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun 18 İlçe başkanı ile gizli bir toplantı yaptığı da öğrenildi.

DANANIN KUYRUĞU KOPUYOR

Yaşanan kavga karşılıklı atışmalarla sürerken asıl savaş bugün resmen başlıyor. Göreve geldiği ilk günden itibaren önce Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sonra da Genel Başkanlık koltuğu için İstanbul'a hizmeti unutan Ekrem İmamoğlu'nun bugün "Değişim Manifestosu" adı altında bir çıkış yapacağı İddia edildi.

EKREM İMAMOĞLU KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI 'MANİFESTO AÇIKLAYACAK

Ekrem İmamoğlu bugün açıklayacağı manifesto ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşı olan CHP'li siyasetçileri il başkanlarını ve partilileri arkasına alarak resmen savaş başlatacak.

"CHP DEĞİŞMEDEN SONUÇ DEĞİŞMEZ"

CHP'ye yakın isimler de konuya ilişkin paylaşımlar yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Barış Yarkadaş dün yaptığı paylaşımda "Yarın ilginç bir gün olacak…" diyerek savaşın sinyalini verdi.

CHP yandaşı Gürkan Hacır, "İmamoğlu yarın deklarasyon açıklayacak. Kılıçdaroğlu'na karşı olan muhaliflerin bir kısmının bu deklarasyon etrafında toplanması bekleniyor. Yarın bazı ilginç isimleri de duyabiliriz. CHP tamamen içe döndü." dedi.

Yine CHP yandaşı Özlem Gürses ise bugün yaptığı paylaşımda "Ekrem İmamoğlu bugün 'Değişime Davet' başlıklı manifestosunu açıklayacak… bir de internet sitesi yapıldı, http://degisimedavet.com adresinde herkes yorum yapabilecek… İmamoğlu 'adayım' demeyecek, ama CHP değişmeden sonuç değişmez diyecek…" ifadelerini kullandı.

TAKVİM.COMTR YAZMIŞTI

Öte yandan Takvim.com.tr Ekrem İmamoğlu'nun Kurban Bayramı'nın ardından harekete geçeceğini yazmıştı. "Dananın kuyruğu bayramdan sonra kopacak" başlığı ile İmamoğlu'nun yapacağı çıkışın ayrıntılarını aktarmıştı.

CHP'DEKİ DEĞİŞİM KAVGASINDA KİM NE DEDİ

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' diyerek koltuk için yaptığı hamleye CHP Grup Başkanı Özgür Özel de "Sorumluluktan kaçmam" diyerek dahil olmuştu. Daha sonra Bülent Tezcan ve Engin Altay'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Genel Başkan da değişmeli" çıkışları ile birlikte Kılıçdaroğlu'na yakın isimler karşı hamle başlattı.

Bülent Kuşoğlu'nun tekrar kurultayda Kılıçdaroğlu'nu aday olarak gösterebileceklerini açıklaması ile birlikte Erdoğan Toprak da İmamoğlu'nu hedef alarak "Belediye başkanları başarılıysa tekrar belediyeleri kazansınlar" dedi. CHP'nin eski ağır toplarından Kemal Anadol da Kılıçdaroğlu'nun isitfa etmesi gerektiğini belirtti.

Kavgaya Canan Kaftancıoğlu ve Murat Ongun da 'Profil' mesajları ile katılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği bilinen Canan Kaftancıoğlu, "Kılıçdaroğlu olmasaydı İmamoğlu profilinde biri İBB başkan adayı olamazdı" dedi. O açıklamaya yanıt, İmamoğlu'nun basın danışmanından geldi. Ongun, İmamoğlu'nun yer aldığı 4 fotoğrafı paylaşarak "Profil'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.