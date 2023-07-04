Haberler Haber Videoları CHP'de Kılıçdaroğlu'na dokunan yanıyor! "Kabul edelim seçimlerde ağır yenilgi aldık" diyen Aytuğ Atıcı görevden alındı

CHP'de Kılıçdaroğlu'na dokunan yanıyor! "Kabul edelim seçimlerde ağır yenilgi aldık" diyen Aytuğ Atıcı görevden alındı

CHP'de Kılıçdaroğlu'na dokunan yanıyor! "Kabul edelim seçimlerde ağır yenilgi aldık" diyen Aytuğ Atıcı görevden alındı
04.07.2023 16:37

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Cumhuriyet Halk Partisi, gergin ve tansiyon derecesi yüksek günlerden geçiyor. Seçim faturasını MYK'ya kesip üyelerin istifasını alan, 14. katı darmadağın ederek 80'e yakın danışmanına çizik atan Bay Bay Kemal, kendisini eleştirenleri de ihmal etmedi. Kılıçdaroğlu, "Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir" sözleriyle kendisini eleştiren CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı'yı kendi imzasını taşıyan bir yazıyla görevden aldı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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28 Mayıs sonrası CHP, gergin ve sancılı günler geçiriyor. Parti tabanından bir kesim 12. yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı.

Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı. CHP lideri 14. katı da darmadağın ederek 80'e yakın danışmanına çizik attı.

İMAMOĞLU AÇIK AÇIK MEYDAN OKUDU
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da genel başkanlık koltuğuna göz dikip 'topyekün değişim' çağrısı yaptı, "Ben yılmam, yıldırırım" sözleriyle de Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okudu.

"Önceliğim İstanbul" diyen Kılıçdaroğlu, "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" sözleriyle İmamoğlu'na çok net bir göndermede bulundu. Bir kişinin iradesiyle değişim olmayacağını dile getirip "Bu geminin kaptanı benim, yerini bil Ekrem" mesajı verdi.


KILIÇDAROĞLU'NA DOKUNAN YANIYOR! GÖREVDEN ALDI
Koltuğu sağlama almak adına çeşitli atamalar yapmaktan geri durmayan son olarak Engin Özkoç'u başdanışmanı yapıp parti örgütünü bağlayan Bay Bay Kemal, kendisini eleştirenleri de unutmadı.

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, "Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir" sözleriyle kendisini eleştiren CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı'yı görevden aldı.



Atıcı'ya kendi imzasını taşıyan bir yazı gönderen Bay Bay Kemal, "Sayın Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Sayın Hocam. CHP Genel Başkanlığı nezdinde parti içi eğitim sorumlusu sıfatıyla görevlendirmeniz 3 Temmuz 2023 tarihi itibariyle sonlanmış bulunmaktadır. Yürütmüş olduğunuz görev esnasında yaptığınız çalışmalar ve değerli katkılar için teşekkür eder, bundan böyle de partimiz, ülkemiz ve halkımız yararına sürdüreceğinize inandığım gayretlerinizle başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.



"GÖREVİM SONA ERMİŞ BULUNUYOR"
Gelişme üzerine gözlerin çevrildiği Aytuğ Atıcı, "Sevgili arkadaşlar merhaba, Genel Başkandan az önce gelen yazıyı size ilettim. Bugün itibari ile Parti Içi Eğitim Sorumlusu görevim sona ermiş bulunuyor. Sizinle çalışmaktan her zaman mutlu oldum. Yaptığınız çalışmalar partimiz ve ülkemiz için hep gurur kaynağı oldu. Bundan sonraki çalışmalarınızı aynı titizlikle sürdüreceğinizi eminim Selam ve sevgilerimle" açıklamasını yaptı.

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