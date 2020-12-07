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CHP'de kadın olmak çok zor! Kaftancıoğlu'nun o sözleri akıllara geldi...

CHP'de kadın olmak çok zor! Kaftancıoğlu'nun o sözleri akıllara geldi...
07.12.2020 21:07
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CHP özellikle İstanbul teşkilatındaki taciz ve tecavüz iddiaları ile gündemi meşgul ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandalları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla suçlanıyor. Yaşanan gelişmeler sonrası Kaftancıoğlu'nun 'kadın olmak' hakkında yaptığı açıklama tekrar gündeme geldi.


CHP özellikle İstanbul teşkilatındaki taciz ve tecavüz iddiaları ile gündemi meşgul ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandalları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla suçlanıyor. Yaşanan gelişmeler sonrası Kaftancıoğlu'nun 'kadın olmak' hakkında yaptığı açıklama tekrar gündeme geldi.
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