CHP'de İzmir krizi... Dananın kuyruğu kopuyor! Hangi isimler masada?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir krizi sürüyor.



Ekrem İmamoğlu'nun 'eş başkan' edasıyla hareket edip İstanbul'un dışında diğer noktalarda da aday belirleme sürecine müdahil olmak istemesi partiyi karıştırdı. İmamoğlu vesayeti altında kalan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimdeki aday belirleme krizini cuma günü gerçekleştirilen Parti Meclisi'ne taşıdı.

ÖZGÜR ÖZEL'E YETKİ ŞOKU

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara-Çankaya ve İstanbul-Kadıköy için PM'den yetki isteyen Özgür Özel, hem İmamoğlu destekçilerinden hem de Kılıçdaroğlu destekçilerinden gelen yanıtla şoka uğradı.





PM'de yapılan oylamada, Özel'in 'özel yetki' talebine ret çıktı.

İMAMOĞLU'NUN ADAMLARI LİSTEDE

İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerinde kendisine yakın isimleri aday listesine yazdırdı. Adaylar arasında Ataşehir'de Onursal Adıgüzel Şişli'de Resul Emrah Şahin Kartal'da Gökhan Yüksel ve Büyükçekmece'de 7. kez aday gösterilen Hasan Akgün isimleri dikkat çekti.

İmamoğlu'nun İstanbul ilçelerine ambargo koyması istifa getirdi. CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi PM'nin toplandığı Cuma günü (26 Ocak) partisinden istifa etti. Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren İlgezdi, "Kılıçdaroğlu'na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" ifadelerini kullandı.

İZMİR KRİZİ AŞILAMADI

Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP Parti Meclisi'nde İzmir için yine aday belirlenemedi.

HANGİ İSİMLER MASADA? KİM KİMİ İSTİYOR?

İzmir adaylığı konusunda İmamoğlu'nun, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa edip aday olan Buğra Gökçe'yi istediği biliniyor. Özel'in ise Gökçe'yi bir ilçe başkanlığına aday göstererek İmamoğlu'nun baskısını dizginlemeye çalıştığı, büyükşehir adayını ise Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday yapmak istediği konuşuluyor.





TUNÇ SOYER BEKLEMEDE

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen mevcut belediye başkanı Tunç Soyer de pusuda bekliyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'in Soyer'i istediği biliniyor. Gökçe-Tugay ikilisinden biri aday olarak belirlenemezse sürecin daha fazla uzamamaması için ibrenin tekrar Soyer'e dönebileceği konuşuluyor.

DANANIN KUYRUĞU KOPACAK

Yaşanan krizin gölgesinde CHP İzmir adayı için bugün saat 18.00'de PM'yi toplayacak. Gözler söz konusu toplantıya çevrildi.