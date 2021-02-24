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"CHP'de 'İnce borsası' kuruldu!" Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin'den çarpıcı açıklamalar

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CHP’den istifa haberleri peş peşe gelirken bugün ise dikkat çeken bir ‘katılım’ yaşandı. 2019 yılında Muharrem İnce’ye yakın olduğu için aday gösterilmeyen ve “iki satırlık adamlara meydan okuyorum” diyerek CHP’den istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu yeniden CHP’ye katıldı. CHP’de ‘İnce borsası’ kurulduğu kulislerde konuşulurken CHP yönetiminin bu kadar ağır sözlerin ardından Kesimoğlu ile barışıp partiye alması dikkat çekti. CHP’nin ‘Kılıçdaroğlu oradayken dönmeyeceğim’ diyen Kesimoğlu’na ne vadettiği merak konusu oldu. Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "CHP'de bir 'İnce borsası' kuruldu" diyen Şahin, CHP yönetiminin İnce'nin kuracağı partiye geçebilme ihtimali olan genel merkezle kavgalı olan partililere pres uyguladığını söyledi.


CHP'den istifa haberleri peş peşe gelirken bugün ise dikkat çeken bir 'katılım' yaşandı. 2019 yılında Muharrem İnce'ye yakın olduğu için aday gösterilmeyen ve "iki satırlık adamlara meydan okuyorum" diyerek CHP'den istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu yeniden CHP'ye katıldı. CHP'de 'İnce borsası' kurulduğu kulislerde konuşulurken CHP yönetiminin bu kadar ağır sözlerin ardından Kesimoğlu ile barışıp partiye alması dikkat çekti. CHP'nin 'Kılıçdaroğlu oradayken dönmeyeceğim' diyen Kesimoğlu'na ne vadettiği merak konusu oldu. Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "CHP'de bir 'İnce borsası' kuruldu" diyen Şahin, CHP yönetiminin İnce'nin kuracağı partiye geçebilme ihtimali olan genel merkezle kavgalı olan partililere pres uyguladığını söyledi.
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