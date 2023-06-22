CHP'de il başkanları krizi! Ortalık karıştı

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor.

CHP KARIŞTI

Seçimlerin ardından muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler yükseldi. Kılıçdaroğlu istifaya çağrılırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve son olarak da İzmir Büyükşehir Belediye Başmkanı Tunç Soyer 'değişim' çıkışı yaptı.

Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Topyekün değişim" mesajı vererek "Genel Başkan da değişmeli" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda gözü olduğunu açık açık ilan etti.

12 seçim kaybetmesine rağmen koltuktan kalkmayan Kılıçdaroğlu ise "Buradayım. Mücadeleye devam edeceğim" çıkışını yarapak örgütleri kendisine bağlayarak koltuğunu sağlama almaya çalıştı.

"GEREKİRSE 16'LI MASA KURACAĞIM"

Dün de partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur yetkisi de yoktur. Hiçbirimiz umutsuzluğa kapılmayacağız. En zor koşullardaki ülkeyi aydınlığa çıkartmak bizim görevimizdir. Tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum, değil altılı masa Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse on altılı masa kuracağım. Yeter ki Türkiye'yi aydınlığa çıkartalım." diye konuştu.

CHP'DE İL BAŞKANLARI KRİZİ

CHP'de 'değişim' kavgası sürerken bir de il başkanları krizi yaşandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 81 il başkanı ile bir araya geldi. Görüşme sürerken 24 İl başkanının istifa ettiği iddiası gündeme geldi. CHP'nin yayın organı T24 krizin 'imza dayatması' sonucu yaşandığını yazdı.

ZORLA İMZA İSTEDİLER İL BAŞKANLARI KARŞI ÇIKTI

İddiaya göre Genel Merkez tarafından 'Genel Başkan'ın yanındayız' konulu deklarasyonun imzalanması istendi ancak bazı il başkanlarının buna karşı çıktı.

CHP yandaşı Özlem Gürses de yaptığı açıklamada "CHP İl Başkanları toplantısında Genel Merkez tarafından, il başkanlarının imzalarıyla yayımlanacak 'Genel Merkez yola devam ediyor, Genel Başkanımıza güvenimiz tam' konulu bir metin duyurulması istenmiş. Bazı il başkanları bu metne imza atmaya ve yayımlanmasına karşı çıkmış..." ifadeleriyle krizi doğruladı.

Toplantının ardından bir paylaşım yapan CHP'nin yasaklı İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "Bugün Genel Başkanımızla birlikte illerimize dair oluşturduğumuz raporları değerlendirdiğimiz verimli, kapsamlı ve oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak basın bildirimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.