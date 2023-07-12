CHP'de dananın kuyruğu kopuyor! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bugün Genel Merkez'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldırarak 3 Temmuz'da Bolu'dan "değişim" yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün saat 17.00 sıralarında CHP Genel Merkezi önünde olacak.

CHP'lileri protesto mitingine davet eden Özcan, yapacağı konuşmada bu kez Kılıçdaroğlu'nun makam odasından duyulacak şekilde "İstifa et" çağrısını yineleyecek. Genel merkeze de girecek olan Özcan'ın bu süreçte parti yönetimi tarafından nasıl karşılanacağı merakla bekleniyor.

10 GÜN YÜRÜDÜ!

10 günlük protesto eyleminin ilk bölümünde günlük 25 kilometre yürüyen Özcan, son birkaç gündür bu ortalamasını düşürdü. Ayağındaki şişme sebebiyle doktor kontrolünde Ankara sınırını geçen Özcan, sık sık basın toplantısı düzenleyerek Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerini sıraladı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Kısa süre önce yaptığı açıklamada on binlerce CHP'liyi genel merkez önüne çağıran Özcan, 13 yıllık süreç içerisinde Kılıçdaroğlu'na karşı en büyük ayaklanmaya imza atmış olacak.

ADAYLIK SİNYALİ

Öte yandan dün Etimesgut'ta basın açıklaması yapan Özcan, genel başkanlığa adaylık sinyali verdi.

CHP yönetimine seslenen Özcan, "Kurultay tarihini bir an önce açıklayın. Benim tedbirimi kaldırmak suretiyle seçilme hakkımı bana verin. Kurultayda yeterli imzayı toplayıp karşınıza aday olarak çıkmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Genel merkezde Kılıçdaroğlu ile görüşmek için randevu talep ettiğini de belirten Özcan, "Kendisinden cevap bekliyorum" dedi.

CHP'DE DEĞİŞİM SANCISI

Ekrem İmamoğlu, seçim yenilgisinin ardından faturayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kesen ilk isim oldu. İmamoğlu, "Değişim" talep ederken, Kılıçdaroğlu'ndan "hayır" yanıtını aldı. Kılıçdaroğlu, MYK'yı kendine yakın isimlerden kurdu, parti örgütlerini de kendisine bağladı.

Bu hamleler ile İmamoğlu'nun önüne seti çeken Kılıçdaroğlu, her fırsatta da İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı'nda kalması gerektiğini belirtiyor. İmamoğlu ise, ekibinin belirlediği adımları kamuoyunu yanına alacak şekilde atıyor. "Değişim" taleplerinin listelendiği bir platform İmamoğlu tarafından açıldı.

KARŞILIKLI HAMLELER

Yine Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan Özgür Özel Genel Başkanlık için adaylığını açıkladı. Partinin eski kurt siyasetçileri de Kılıçdaroğlu'nun karşısında.

Ekrem İmamoğlu, net bir liderlik duruşu göstermezken, kamuoyu desteğini alacak şekilde açıklamalar ve hamleler yapıyor. Daha sakin kalan taraf olarak gözüken Kemal Kılıçdaroğlu ise, partinin içindeki aykırı sesleri tek tek ayıklıyor ve yerlerini yeni isimlerle doldurarak koltuğunu sağlamlaştırıyor.