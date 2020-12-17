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CHP’de bir taciz skandalı daha! 17 yaşındaki genç kızla WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: Bana abi deme

CHP’de bir taciz skandalı daha! 17 yaşındaki genç kızla WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: Bana abi deme
17.12.2020 14:59
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CHP’deki taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi. Osmangazi'de CHP İlçe Başkanı M. A.'nın, WhatsApp yazışmalarında henüz 17 yaşında olan genç bir kızı taciz ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.


İddiaya göre M. A. saat 23.00'te "pişt" diyerek tacize başladığı genç kıza sonrasında farklı emojiler attı. S. G.'nin, 'Neden böyle emojiler atıyorsun, bir şey de abi" demesi üzerine M.A., "Bana abi deme" cevabını verdi.

Buna anlam veremeyen genç kız bu kez "Neden abi demeyeyim ki" diye sorunca M.A, "Senden hoşlanıyorum" karşılığını verdi. Şok olan genç kız terslediği ve konuşmayı sonlandırdığı ilçe başkanının bu davranışını annesine anlattı.

Kızının taciz edildiğini öğrenen anne, tüm mesajların çıktısını alıp CHP Genel Merkezi'nin yolunu tuttu. Genel başkan yardımcılarıyla görüşen anne-kız "İnceleyeceğiz" denilerek Bursa'ya gönderilirken taciz olayının üstü örtüldü.

M.A.'nın daha önce evli bir kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak CHP, M.A. yerine kadının kocası olan Z. G.'nin partiden üyeliğinin düşürülmesi için harekete geçti.

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