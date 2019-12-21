CHP'de 25 milyon liralık rüşvet krizi büyüyor! İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi 21.12.2019 13:53

CHP'deki 25 milyon liralık rüşvet krizi sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, iddialar ile ilgili müfettiş görevlendirdi. Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP’li 3 belediye meclis üyesi hakkındaki ‘25 milyon lira rüşvet istedikleri’ iddiasıyla ilgili yaptığı suç duyurusunda geçen delilleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edeceğini açıklamıştı. .

İçişleri Bakanlığı, Sinan Aygün'ün, CHP'li Mansur Yavaş hakkındaki 25 milyonluk rüşvet iddiası sonrası harekete geçti. Bakanlık iddiaları araştırmak için müfettiş görevlendirdi.

RÜŞVET KRİZİ BÜYÜYOR

Eski CHP milletvekili, iş adamı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkındaki '25 milyon lira rüşvet istedikleri' iddiasıyla ilgili yaptığı suç duyurusunda geçen delilleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edeceğini açıkladı.