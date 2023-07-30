CHP yandaşı TELE 1'de ekmek üzerinden skandal bir provokasyon yürütüldü. Geride bıraktığımız yıl ekmeği "Aptal toplumların temel gıda maddesi" olarak tanımlayıp yüce Türk milletine hakaret eden sicili kirli Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar şimdi de "Ekmek 15 lira olacak" yalanını yaydı. Kolivar'ın yaydığı bu yalan sonrası fondaş TELE 1 "250 gram ekmek 15 lira olur mu?" KJ'siyle algı operasyonu yürütüldü. Öte yandan geride bıraktığımız günlerde Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ekmek fiyatları 10 lira, 12 lira olacak" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söylemişti.