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CHP yandaşı Tele 1, Kılıçdaroğlu'nun 'vizyon' fiyaskosuna dayanamayıp yayını kesti

CHP yandaşı Tele 1, Kılıçdaroğlu'nun 'vizyon' fiyaskosuna dayanamayıp yayını kesti
03.12.2022 20:19

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere'deki icazet seferleri sonrasında büyük bir beklentiyle çağrı yaptığı vizyon belgesi, kendi mahallesinde dahi topa tutuldu. Kılıçdaroğlu'nun danışmanları salona gelmeyip canlı bağlantı ile teknik konuşmalar yaptı, salonda uyuklayanlar olduğu görüldü. 'Tarihi' olarak lanse edilen organizasyonu, CHP tarafından fonlanan Tele 1 yarıda keserken, partiye yakınlığıyla bilinen isimler ise "Vizyonsuzluk nedir?, Akademisyenler 6'lı masaya mı danışmanlık yapacak, CHP'ye mi?" diyerek tepki gösterdi.

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