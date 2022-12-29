Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kriz çözmedeki başarısını muhalif medya istemese de görmeye başladı! Dünyayı kilitleyen Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu olmayı başaran ve tahıl krizini çözen Erdoğan,Türkiye'de yıllardır mağduriyetler yaratan EYT meselesini de çözdü. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener her fırsatta Erdoğan'ın imza attığı başarılardan pay koparmaya çalışsa da CHP'nin yayın organı Halk TV bile artık gerçekleri saklayamadı. Erdoğan karşıtı tavrıyla bilinen CHP yandaşı İsmail Küçükkaya, Başkan Erdoğan'ın buğday krizini çözmesine dikkat çekerek "Takdire şayan" dedi.