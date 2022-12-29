Haberler Haber Videoları CHP yandaşı İsmail Küçükkaya bile gördü: Erdoğan'ın tahıl krizini çözmesi takdire şayan

CHP yandaşı İsmail Küçükkaya bile gördü: Erdoğan'ın tahıl krizini çözmesi takdire şayan

CHP yandaşı İsmail Küçükkaya bile gördü: Erdoğan'ın tahıl krizini çözmesi takdire şayan
29.12.2022 13:27

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:35
Van'da eylem hazırlığındaki 5...
Haber 01:53
Kızıl Soros hakkında flaş...
Haber 03:35
Süleyman Soylu, Ekrem...
Haber 00:42
Tuzla'da Doğalgaz Patlaması:...
Haber 01:05
Soruyu cevaplayamadı yüzü...
Haber 00:31
Batman'da feci kaza kamerada:...
Haber 01:59
CHP'de gaz sıkışması!
Haber 02:34
Ekrem İmamoğlu'nun PKK'lı...
Haber 01:01
Diyarbakır'da askeri araç...
Haber 00:54
Ölümlü kazada flaş gelişme!...
Haber 22:07
Bakan Akar'dan Yunanistan'a...
Haber 02:29
Meral Akşener'den...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kriz çözmedeki başarısını muhalif medya istemese de görmeye başladı! Dünyayı kilitleyen Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu olmayı başaran ve tahıl krizini çözen Erdoğan,Türkiye'de yıllardır mağduriyetler yaratan EYT meselesini de çözdü. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener her fırsatta Erdoğan'ın imza attığı başarılardan pay koparmaya çalışsa da CHP'nin yayın organı Halk TV bile artık gerçekleri saklayamadı. Erdoğan karşıtı tavrıyla bilinen CHP yandaşı İsmail Küçükkaya, Başkan Erdoğan'ın buğday krizini çözmesine dikkat çekerek "Takdire şayan" dedi.

Haber Videoları
SON DAKİKA