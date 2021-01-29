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CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı: PYD terörist mi bilmiyorum elimde belge yok

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı: PYD terörist mi bilmiyorum elimde belge yok
takvim.com.tr
29.01.2021 16:43
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CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, "AKP'nin terörist dediğine terörist, terörist değil dediğine değil demeye mecburiyetimiz yok. Ben bilmiyorum PYD terörist mi değil mi elimde belge yok. Ne yaptı, saldırı yaptı mı? Adam mı öldürdü? Bomba mı patlattı? Ben bilmiyorum" dedi.


Can Ataklı, CHP'nin fonladığı yandaş Tele1'de yine skandal açıklamalarda bulundu. Bölgeyi kan gölüne çeviren PYD'yi savunan Ataklı, "AKP'nin terörist dediğine terörist, terörist değil dediğine değil demeye mevburiyetimiz yok. Ben bilmiyorum PYD terörist mi değil mi elimde belge yok. Ne yaptı, saldırı yaptı mı? Adam mı öldürdü? Bomba mı patlattı? Ben bilmiyorum" dedi.
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