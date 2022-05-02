Haberler Haber Videoları CHP yandaşı Ayşenur Arslan yine conta yaktı! Diyanet'in hutbesinde gezicileri istedi

CHP yandaşı Ayşenur Arslan yine conta yaktı! Diyanet'in hutbesinde gezicileri istedi

CHP yandaşı Ayşenur Arslan yine conta yaktı! Diyanet'in hutbesinde gezicileri istedi
02.05.2022 13:20

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:56
Hakim bile dolandırıcı kurbanı...
Haber 01:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan...
Haber 02:21
Başkan Erdoğan cemaate hitap...
Haber 01:37
Bahçeli'den Ramazan Bayramı...
Haber 02:27
Maduro: Türkiye Venezuela'yı...
Haber 09:32
Erdoğan'dan açılış töreninde...
Haber 00:35
Bolu ve Düzce kesiminde bayram...
Haber 01:13
Erdoğan'ın katılımıyla...
Haber 02:56
Yunanistan'a tatbikat resti
Haber 01:46
43 ilin geçiş güzergahında...
Haber 00:20
Saldırı hazırlığında 7...
Haber 01:45
Uçakta evlilik teklifi ettiği...

CHP yandaşı Halk TV'de yayın yapan sözde gazeteci Ayşenur Arslan provokatif söylemlerine ara vermeden devam ediyor. Ülke gündeminden sürekli bir kaos çıkarmaya çalışan sözde yandaşçı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bayram hutbesini hedef aldı. Erbaş'ın ingilizce dünyaya bayram mesajı verdiği hutbede anlamsız bir şekilde gezicilerin yer alması gerektiğini savunan Arslan, "Ne güzel bütün dünyaya İngilizce 'bayramın kutlu olsun' diyor. Peki haksız yere cezaevinde olanlara bir mesajı var mı? Çok örnek var da sondan başlayalım: Gezi Parkı davasında." dedi.

Haber Videoları

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programı bayramın ilk gününde yine skandal bir yayına imza atıldı.

BAYRAMDA DERTLERİ GEZİCİLER

İstanbul'daki Süleymaniye Camisi'ndeki hutbesinin bir bölümünü İngilizce olarak okuyan Erbaş, bayramların sedece Müslümanlar için değil tüm insanlık için barış ve sevgi günleri olduğu mesajıyla Arslan ve Özbek'in hedefi oldu.

YİNE SAÇMALADI

Olayı, "Günün haberi" olarak anons eden Arslan, Erbaş'ın ingilizce bilmediği için o kısmı telefondan okuduğunu söyledi. Ayşenur Arslan, "Bayram namazı ve sonrasındaki konuşmasında İngilizce mesaj okudu. Gerçi elinde telefon, şuradan okudu İngilizceyi bilmediğini de anladık aslında hiç önemli değil." dedi.

CONTA YAKTI

Erbaş'ın İngilizce hutbesini yayınlayan Arslan daha sonra hutbede insanlığa barış mesajı verilirken neden Gezi Parkı davasında ceza alanların anılmadığını sordu.

HUKUKÇU DEĞİL HUKUKTAN BAHSEDİYOR

Arslan şöyle konuştu:

"Ne güzel bütün dünyaya İngilizce 'bayramın kutlu olsun' diyor. Peki haksız yere cezaevinde olanlara bir mesjı var mı beyefendinin? Çok örnek var da sondan başlayalım: Gezi Parkı davasında. Bakın hep söylerim. Hukukçu değilim ama iki kitap okusanız biliyorsunuz.

Roma hukukundan bu yana evrensel kaidedir. Bir insan aynı şeyden iki kere yargılanamaz. Ama bizde ne oldu geziden beraat edenler bir kez daha yargılandı ve müebbet veya 18 yılla cezalandırıldılar."

SON DAKİKA