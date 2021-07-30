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CHP ve yandaşı medyanın ‘yanan bölgelere otel yapacaklar’ algısı ellerinde patladı

CHP ve yandaşı medyanın ‘yanan bölgelere otel yapacaklar’ algısı ellerinde patladı
30.07.2021 19:58
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Son iki gündür yurdun farklı noktalarında çıkan 71 orman yangınıyla aralıksız mücadele ediyor. Türkiye kenetlenmiş bir şekilde yangın bölgelerinden gelecek iyi haberleri beklerken CHP yandaşı medya ve sosyal medya trolleri ormanların PKK tarafından yakıldığı gerçeğini görmezden gelerek kirli bir algı operasyonuna soyundu ve "Yangın bölgelerini imara açacaklar, otel yapacaklar" iddialarını ortaya attı. Orman yangınlarını malzeme olarak kullanarak hükümeti yıpratma çabasına girişen zihniyetin algı oyunları bir kez daha ellerinde patladı. Takvim.com.tr, 'Yeşil Vatan' mottosuyla hareket eden hükümetin, yangın veya çeşitli nedenlerle zarar görmüş orman bölgelerinin tekrar yeşile kavuşturduğu alanları sizler için derledi...


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