CHP ve İYİ Parti'nin açıklayamadığı gerçek

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına özel açıklamalarda bulunan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay HDP ve Millet İttifakı arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. HDP'nin yaptığı "açık ittifak" çağrısı karşısında CHP'den ses çıkmadığını söyleyen Akçay, gayri resmi ilişkilerin sürdüğünü ifade etti. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin TBMM'de ağız birliği yaptığını da belirten Akçay, ittifak üyelerinin bu durumu kamuoyuna izah edemediğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında HDP ve Millet İttifakı arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.

GİZLİ KAPAKLI OLMASIN

22 Şubat 2020 tarihinde HDP'den CHP'ye yönelik "İttifakımızı açıkça yapalım, şeffaf yapalım. Gizli kapaklı olmasın" çağrısını hatırlatan Akçay, bu çağrı karşısında CHP'den ses çıkmadığını belirtti.

TBMM'DE HATIRLATTI

Kendisinin CHP'nin HDP'nin ittifak çağrısına sessiz kalmasını TBMM'de hatırlattığını söyleyen Akçay, bu duruma CHP ve HDP'lilerin yoğun tepki gösterdiğini ifade etti.

GAYRI RESMİ İLİŞKİLER SÜRÜYOR

İttifak içinde yer alan partilerin arasında CHP'nin bir paratoner görevi gördüğünü ifade eden MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'nin HDP ile hem resmi hem de gayri resmi ilişkilerinin sürdürdüğünü söyledi.

AĞIZ BİRLİĞİ YAPTILAR

Meclis kapanmadan önce terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik kanun görüştüklerini belirten Akçay, CHP İYİ Parti ve HDP'nin ağız birliği yaptığını söyledi. Ayrıca üç partinin de bu kanun teklifini reddettiğini söyledi.

KAMUOYUNA İZAH EDEMİYORLAR

İttifak içinde ağız birliği olmasına rağmen bu durumun kamuoyuna izahında ciddi sıkıntıların yaşandığını söyleyen Akçay, CHP ve İYİ Parti içinde HDP ile ittifak nedeniyle kaynamaların olduğunu ifade etti.

MERDİVEN ALTI SİYASET

Akçay ayrıca "2018 seçimlerinden 4 ay evvel bunlar bir araya gelerek bir Anayasa görüşmeleri yapmışlar ama sıkıntı şurada Niye milletten gizliyorsunuz? Ne görüştünüz? Siyaset açıkça yapılan bir şeydir. Milletten saklı gizli kayıt dışı merdiven altı siyaset olmaz. Millete izah edemeyecekleri durumlar meydana geldi." ifadelerini kullandı.

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