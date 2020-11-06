Tuzla Belediyesi’nin CHP ve İYİ Parti Meclis üyeleri; Yayla Mahallesi’nde rezerv yapı alanı ilan edilen 77 bin metre karelik alan için yetki talebini içeren gündem maddesine red oyu verdi. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, görüşülen gündem maddesine CHP ve İYİ Partili Meclis üyelerinin ret oyu vermesini eleştirdi ve ”30 bin metre karelik bir alan rezerv alan ilan etmişiz. ‘Hayır’ oyu veriyorsunuz. Ondan sonra da komik bir şekilde ‘Deprem için ne yaptın?’ diye soruyorsunuz. Burada da gelip ondan sonra bize de hesap sormaya kalkıyorsunuz” diye tepki gösterdi.
CHP ve İYİ Parti'den İstanbul'a deprem ihaneti
- CHP ve İYİ Parti'den İstanbul'a deprem ihaneti
- ABD'de yaşayan ünlü şarkıcı Demir Demirkan'dan Türk sağlık sistemine övgü: "ABD'ye göre neredeyse 50 yıl ileride"
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Kasım koronavirüs sayılarını duyurdu | KOVİD-19 TABLOSU
- Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de yüz yüze eğitime bir hafta daha ara verildiğini duyurdu
- SON DAKİKA! CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koronavirüse yakalandı
- ABD'de seçim kaosu sürüyor! Biden'a toplu oy iddiası ortalığı karıştırdı, Trump yanlıları ağır silahlarla sokağa indi
- Koronavirüs tedavisi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Bakanlık duyurdu: Ekim ayında 120 terörist etkisiz hale getirildi
- Milli kamera işaretledi, milli SİHA MAM-L ile vurdu! İlk test atışı başarıyla gerçekleştirildi
- Son dakika: Donald Trump'tan çarpıcı açıklama: Sosyal medya seçime açık şekilde müdahale etti
- ‘Tarafsız Twitter’dan Trump’a sansür! Sosyal medya ve manipülasyon
- RTÜK, Türk ordusunu aşağılayan ifadeleri affetmedi! Halk TV'de yayınlanan "Gündem Özel" programına ceza