CHP ve İYİ Parti'den İstanbul'a deprem ihaneti

Tuzla Belediyesi’nin CHP ve İYİ Parti Meclis üyeleri; Yayla Mahallesi’nde rezerv yapı alanı ilan edilen 77 bin metre karelik alan için yetki talebini içeren gündem maddesine red oyu verdi. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, görüşülen gündem maddesine CHP ve İYİ Partili Meclis üyelerinin ret oyu vermesini eleştirdi ve ”30 bin metre karelik bir alan rezerv alan ilan etmişiz. ‘Hayır’ oyu veriyorsunuz. Ondan sonra da komik bir şekilde ‘Deprem için ne yaptın?’ diye soruyorsunuz. Burada da gelip ondan sonra bize de hesap sormaya kalkıyorsunuz” diye tepki gösterdi.