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CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi depremzedeleri kapı dışarı etti

CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi depremzedeleri kapı dışarı etti
17.05.2023 00:43

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Asrın çifte felaketi olarak adlandırılan depremler sonrası Kumbağ'da otellere yerleştirilen vatandaşlar 14 Mayıs'taki seçimler sonrası CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kapı dışarı edilmek istendi. Konuyla ilgili afetzedeler, "Seçime kadar mıydı bizimle işiniz?" diyerek olaya tepki gösterdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin bir otelde konaklayan depremzedelerin masraflarını artık karşılamayacağını bildirmesi üzerine AFAD depremzedelere otel tahsisi için devreye girdi. Olaya tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yaptığı açıklamada, hiçbir depremzedenin mağdur edilmeyeceğini belirtti.

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