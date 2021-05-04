RAMAZAN İMSAKİYE
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın o sözleri yine gündemde! Sosyal medya bu gafı konuşuyor: CHP haksızlığa adaletsizliğe sahip çıkar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın o sözleri yine gündemde! Sosyal medya bu gafı konuşuyor: CHP haksızlığa adaletsizliğe sahip çıkar
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın geçtiğimiz Ağustos ayında düzenlediği basın toplantısındaki sözleri sosyal medyada yeniden alay konusu oldu. Öztrak, ''CHP haksızlığa, hukuksuzluğa sahip çıkar'' diyerek bir gafa imza atmıştı. O gaf sosyal medyada yeniden gündem oldu. Öztrak'ın sözleri CHP'lileri bile şaşırttı.


CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın gafı sosyal medyada gündem oldu. Sözlerine CHP'liler bile anlam veremedi.

Öztrak geçtiğimiz yıl 31 Ağustostaki MYK toplantısının ardından "Cumhuriyet Halk Partisi adaletsizliğe sahip çıkar, haksızlığa sahip çıkar, hukuksuzluğa sahip çıkar" ifadelerini kullanmıştı.

Açlık grevi sonrası hayatını kaybeden terör örgütü DHKP-C üyesi Ebru Timtik'i savunmak isterken gafa imza atmıştı.

YENİDEN GÜNDEM OLDU
CHP Sözcüsünün gafı sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Onbinlerce paylaşım yapıldı. Öztrak, istemeden de olsa CHP'nin haksızlığa, hukuksuzluğa sahip çıktığını itiraf etti.

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