Haberler Haber Videoları CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın gözlerinden rahatsızlığı mı var? Türkiye ve Katar'a atılan iftirayı düzeltiyoruz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın gözlerinden rahatsızlığı mı var? Türkiye ve Katar'a atılan iftirayı düzeltiyoruz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın gözlerinden rahatsızlığı mı var? Türkiye ve Katar'a atılan iftirayı düzeltiyoruz
07.12.2021 17:23 - Son Güncelleme: 07.12.2021 17:37
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Zengin koca avcıları

CHP'nin dededen beri kaymağını yiyen Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye ve Katar hakkında yanlış iddialarda bulundu. Partisinin MYK'sı sonrası basın açıklaması yapan Öztrak, CHP'nin artık klişeleşen kara propagandası, "kamu kurum ve arazilerini Katar'a sattılar" iddialarının bir benzerini dillendirdi. Oysa Katar, ABD, Çin ve Avrupa ülkelerinde 400 milyar dolarlık yatırım yaptı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Katar'a giderek Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin ardından iki dost ülke arasında 15 yeni anlaşma imzalandı. Haberin detayları...

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