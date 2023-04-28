Seçim çalışmalarını sürdürüp hız kesmeden kara propaganda faaliyetlerini yürütün Kılıçdaroğlu yaptığı bir açıklama ile alay konusu oldu.



"CUMHURİYET TARİHİNDE İLK" DEDİ ALLADI PULLADI AMA...

Kılıçdaroğlu, seçim güvenliği için bir buçuk yıldır çalıştıklarını söyledi. "Islak tutanağın bize fotoğrafını çekip gönderdikten sonra çuvalların nakliyle de arkadaşlar ilgilenecek." deyip "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasal parti bu kadar geniş bir önlem alıyor." ifadelerini kullandı.



Ancak bu süslü cümlelerin etkisi çok da uzun sürmedi...







SANDIK GÖREVLİLERİNİ YSK'YA BİLDİRMEYİ UNUTTULAR

Aynı dakikalarda CHP Pamukkale teşkilatının sandık görevlileri listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirmeyi unuttukları ortaya çıktı.

Denizli'nin en büyük ilçesi Pamukkale'de sandık görevli listesinin YSK'ya zamanında teslimini unutan CHP, 712 sandığın tümünde sandık görevlisi bulunduramayacak.





2010'DA OY KULLANAMAMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılında düzenlenen referandumda da adres değişikliği nedeniyle de oy kullanamamıştı.