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CHP Pamukkale'de sandık görevlisi bulunduramayacak! | Video

CHP Pamukkale'de sandık görevlisi bulunduramayacak! | Video
28.04.2023 11:16

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7'li koalisyonun Kandil'in övgüsüne mazhar olan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasal parti bu kadar geniş bir önlem alıyor" diyerek seçim güvenliği için bir buçuk yıldır çalıştıklarını söyledi. Ancak bu süslü cümlelerin etkisi çok da uzun sürmedi... Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin aksine CHP Pamukkale teşkilatının sandık görevlileri listesini Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmeyi unuttukları ortaya çıktı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için gün sayıyor.

Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla destek verdiği 7'li koalisyon Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.

Seçim çalışmalarını sürdürüp hız kesmeden kara propaganda faaliyetlerini yürütün Kılıçdaroğlu yaptığı bir açıklama ile alay konusu oldu.

"CUMHURİYET TARİHİNDE İLK" DEDİ ALLADI PULLADI AMA...
Kılıçdaroğlu, seçim güvenliği için bir buçuk yıldır çalıştıklarını söyledi. "Islak tutanağın bize fotoğrafını çekip gönderdikten sonra çuvalların nakliyle de arkadaşlar ilgilenecek." deyip "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasal parti bu kadar geniş bir önlem alıyor." ifadelerini kullandı.

Ancak bu süslü cümlelerin etkisi çok da uzun sürmedi...



SANDIK GÖREVLİLERİNİ YSK'YA BİLDİRMEYİ UNUTTULAR
Aynı dakikalarda CHP Pamukkale teşkilatının sandık görevlileri listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirmeyi unuttukları ortaya çıktı.

Denizli'nin en büyük ilçesi Pamukkale'de sandık görevli listesinin YSK'ya zamanında teslimini unutan CHP, 712 sandığın tümünde sandık görevlisi bulunduramayacak.



2010'DA OY KULLANAMAMIŞTI
Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılında düzenlenen referandumda da adres değişikliği nedeniyle de oy kullanamamıştı.

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