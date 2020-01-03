CHP sadece uluslararası alanda değil, ülke içinde de Türkiye'nin çıkarlarının karşısında duruyor. Birçok mega projeyi itibarsızlaştırmaya çalışan CHP, kendi görev sahalarında ise görünmüyor. Partinin çalışmaması bir yana, ortaya sunulan projeleri de itibarsızlaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Peki CHP'nin amacı ne?
CHP milli projeleri neden itibarsızlaştırıyor?03.01.2020 02:02
- CHP milli projeleri neden itibarsızlaştırıyor?
- Başkan Erdoğan, "Leyla ile Mecnun" tiyatro oyununu izledi
- FOX TV sunucusu yine şaşırtmadı! Portakal'dan skandal 'Libya tezkeresi' yorumu
- İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanlara saldırdı
- Hafter'in katliamından korkan Libya halkı, Türk askerini bekliyor
- Türkiye'den tarihi hamle! İşte Libya tezkeresi...
- Başkan Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle buluştu
- Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü
- CHP’nin Doğu Akdeniz ve Libya tutarsızlığı! Söylem başka eylem başka
- TBMM'de kabul edilen tezkere neden gerekli? Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler tek tek anlattı
- Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi! Şimdi ne olacak? Türkiye, Libya'da hangi ülkelerle karşı karşıya gelecek?
- Son dakika: Saadet Partisi'nden skandal Libya tezkeresi kararı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.